تركيا.. اعتقال 6 مشبوهين بالانتماء لـ"داعش"

اعتقلت السلطات التركية 6 أشخاص بشبهة انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك إثر مداهمة عدد من المنازل في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن وحدات مديرية مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على أشخاص نفذوا أنشطة باسم "داعش" وانخرطوا معه في مناطق اشتباكات سابقا.

وأشارت إلى أن قوات الأمن شنت عمليات مداهمة متزامنة على 11 منزلا في 7 أقضية في إسطنبول، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص.

وفي سياق متصل أمرت محكمة الصلح والجزاء في أنقرة بحبس 4 أجانب بتهمة الانتماء إلى "داعش".

وكانت قوات الأمن أوقفت المشتبهين الأربعة خلال عملية ضد "مكتب الهجرة" للتنظيم في تركيا، المسؤول عن تهريب الراغبين في الانضمام إليه من تركيا نحو سوريا، وتنظيم أمور مالية لأعضائه.

المصدر: وكالة الأناضول