الامم المتحدة ترحب بمشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا

رحبت الأمم المتحدة بمشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، الذي طرحته موسكو على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه يوم الأربعاء 16 مارس.

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نرحب بأي تقدم من جانب مختلف الأطراف في ما يخص وقف العمليات القتالية وتهيئة الظروف لتوزيع المساعدات الإنسانية".

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وكانت روسيا قد طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 16 مارس للتصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ويدعو مشروع القرار لوقف إطلاق النار في مناطق العمليات القتالية في أوكرانيا لضمان إجلاء المدنيين وتوفير الحماية للمدنيين والكوادر الطبية والمستشفيات.

المصدر: نوفوستي