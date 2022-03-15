أردوغان يلتقي نواب حزبه الحاكم "بعيدا عن الإعلام"

بعد انتقادات طالته بسبب "تجاهله" نواب حزبه منذ 6 أشهر، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعاً مع برلمانيين عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن اللقاء جرى "بعيدا عن الإعلام"، في مقر الحزب الذي يرأسه أردوغان في العاصمة أنقرة، وأنه "استمر 3 ساعات و20 دقيقة"، ولم ترشح تفاصيل عن محتواه.

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وكانت صحيفة Gazete Duvar التركية ذكرت أمس أن عددا من نواب الحزب "ممتعضون لفقدان البرلمان صلاحياته الإدارية بالكامل منذ تفعيل نظام الحكم الرئاسي في البلاد". وأضافت، حسب صحيفة "زمان"، أن النواب العاجزين عن لقاء أردوغان لا يستطيعون أيضا التواصل مع الوزراء.

المصدر: وكالة الأناضول + RT