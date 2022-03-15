بايدن يتجه إلى أوروبا لـ"احتواء روسيا"

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن الرئيس جو بايدن "يناقش احتواء روسيا في قمة حلف "الناتو" الاستثنائية.

وقالت بساكي إنه "من المقرر أن يسافر بايدن إلى بروكسل، في 24 مارس للقاء قادة الناتو لمناقشة جهود الردع والدفاع المستمرة ردا على هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا"، مؤكدة أن "الرئيس بايدن مؤمن بالدبلوماسية"

The White House says Pres. Biden will travel to Brussels, Belgium later this month to meet with NATO leaders on March 24, "to discuss ongoing deterrence and defense efforts in response to Russia's unprovoked attack on Ukraine." pic.twitter.com/7md3SGmLXL — CBS News (@CBSNews) March 15, 2022

ومن المقرر عقد هذه القمة الأوروبية التي ستركز على الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حضوريا يومي 24 و25 مارس.

وتأتي هذه الرحلة في أعقاب زيارة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى بولندا ورومانيا الأسبوع الماضي لمناقشة أزمة اللاجئين المتزايدة في أوروبا الشرقية، والتأكيد على دعم إدارة بايدن لحلفاء "الناتو".

المصدر: cbs + "أ ف ب"