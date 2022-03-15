أنقرة وباريس تبحثان وضع الأتراك والمسلمين في فرنسا

بحث الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع جيل كيبيل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي وضع الأتراك والمسلمين عامّة في فرنسا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب قالن، أن الأخير اجتمع مع كيبيل في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وأفاد بأن قالن وكيبيل تناولا أيضا العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في القارة الأوروبية، وكيفية مكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب والتمييز العنصري.

كما شدد الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وأشار البيان إلى أن كيبيل أشاد بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"