إسرائيل تعلّق إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة

علقت إسرائيل نظام إعفاء الأوكرانيين من التأشيرة وقبول اللاجئين، فيما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف سترد "بحزم وسرعة" على أي خطوات "تضر بمصالح أوكرانيا".

كما ورد على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في إسرائيل، فإن الوصول الآن إلى البلاد ورحلات الصعود على متن الطائرة تخضع لإذن مسبق من وزارة الشؤون الداخلية.

وسيتعين على المواطنين الأوكرانيين أيضا ملء طلب إلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد حصة لـ 5000 مواطن أوكراني سيتمكنون من دخول إسرائيل، وقد تم استخدام جزء منها بالفعل.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي "نعتبر تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة وإدخال نظام التصاريح الإلكترونية لوزارة الشؤون الداخلية لدخول المواطنين الأوكرانيين إلى إسرائيل خطوة غير ودية وتحتاج إلى تصحيح فوري".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي رفض طلبه السابق بإلقاء خطاب عن بعد عبر شاشة كبيرة أمام كامل هيئة الكنيست الإسرائيلي، قد تمت الموافقة على خطابه لكن عبر تطبيق "زووم" على هواتف النواب خارج مقر البرلمان.

المصدر: وكالات