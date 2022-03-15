البنتاغون: نرجح محاولة مجموعة صغيرة من المتطوعين من سوريا دخول أوكرانيا

رجح رئيس القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، أن مجموعة صغيرة من المتطوعين يعتزمون الوصول إلى أوكرانيا من سوريا للالتحاق بالعملية الروسية هناك.

وقال في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نعتقد أن مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص ربما تحاول دخول أوكرانيا من سوريا... يمكنني تقديم تفاصيل إضافية في جلسة استماع مغلقة".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأسبوع الماضي إن "واشنطن تعتبر إرسال روسيا متطوعين من سوريا إلى أوكرانيا تصعيدا إضافيا للصراع".

وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا فكرة مساعدة آلاف المتطوعين من الشرق الأوسط في الذهاب إلى منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات دونيتسك ولوغانسك المدعومة بغطاء ناري روسي والمستمرة في تحرير أراضي الجمهوريتين من فلول قوات كييف.

المصدر: "تاس"