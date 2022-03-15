أردوغان: الإسلاموفوبيا تتفشى في الغرب كالطاعون

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإسلاموفوبيا تواصل تفشيها كالطاعون، ولاسيما في الدول الغربية.

وفي رسالة مصورة بعثها إلى منتدى الإعلام الدولي و"الإسلاموفوبيا" بنسخته الثانية المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان إن تلك الظاهرة "تسمم جميع شرائح المجتمعات ابتداء من الشارع وصولا إلى طبقة السياسيين والعاملين والمسؤولين الحكوميين".

وأضاف أردوغان أن "مناخ الكراهية الذي تشجعه وسائل الإعلام غير المسؤولة يؤثر سلبا على المسلمين والملايين من مختلف اللغات والأديان والأصول والثقافات".

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وأشار أردوغان إلى الجدل، الذي وصفه بالمخجل، القائم في سياق الأزمة الأوكرانية، وقال إنه "يكشف عن الأبعاد الخطيرة للإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية".

وأضاف الرئيس التركي أن "محاربة الإسلاموفوبيا المتصاعدة ليست مسألة تخص المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء، وخلاف ذلك سيكون من غير الممكن منع الهجمات المعادية للإسلام كالتي وقعت في نيوزيلندا عام 2019 وفي كندا عام 2021".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية