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لابيد يبحث مع كوليبا الوضع في أوكرانيا

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لابيد يبحث مع كوليبا الوضع في أوكرانيا
AFP
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أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأن لابيد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، رغم مرور حوالي عشرين يوما كاملة على بدء العملية الروسية، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وقال لابيد إن المحادثة كانت "طويلة وإيجابية"، مشيرا إلى أن كوليبا شكر إسرائيل على "جهود الوساطة التي بذلتها وموقفها من مسألة العقوبات".

وأفاد لابيد بأنه أطلع كوليبا على "المساعدة الإنسانية التي أرسلتها إسرائيل إلى أوكرانيا".

من جهته، قال كوليبا عن المحادثة إن لابيد أكد له أن "إسرائيل لن تسمح بتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا"، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا و"اتفقا على احترام حقوق الأوكرانيين الذين يصلون إلى إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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