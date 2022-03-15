"بوليتيكو": أعضاء في الكونغرس طلبوا من كييف تخفيف دعواتها لمنطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي طلبوا من كييف التخفيف من مناشداتها الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وحسب "بوليتيكو" قال المشرعون وجماعات الضغط الأمريكية الذين يدعمون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للصحيفة إنهم يحاولون حث كييف على إلغاء التأكيد على منطقة حظر الطيران، التي استبعدتها الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا، والتركيز على "الهدف الأكثر قابلية للتحقيق" المتمثل في توسيع المساعدة العسكرية، مثل توفير أسلحة مضادة للطائرات وأنظمة صواريخ S-300.

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ويجدد زيلينسكي مطالباته باستمرار بعقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، وتزويده بأسلحة دفاع جوي متطورة، وطائرات من بولندا، وفرض حظر جوي لعرقلة الطيران الروسي، وهوا ما أعلنت موسكو أنه سيكون إعلانا للحرب ضدها ولما يترتب على ذلك من تبعات مدمرة لأوروبا والعالم.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "CNN" نقلا عن مصادرها أن الكونغرس الأمريكي ورئيس أوكرانيا طالبا الإدارة الأمريكية بالمساعدة في نقل أسلحة ثقيلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، بما فيها طائرات MiG وأنظمة S-300.

وفقا لشبكة CNN، تقوم وزارة الخارجية بتحديد البلدان التي لديها S-300 وتستكشف أيضا إمكانية نقلها إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام