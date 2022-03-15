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هونغ كونغ تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا في العالم

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هونغ كونغ تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا في العالم
AFP
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في هونغ كونغ منذ 5 فبراير إلى 6 أضعافها.

وهونغ كونغ التي لم يصل إليها الوباء إلى ذروته قبل 2022، تشهد ارتفاعا هائلا في الإصابات والوفيات، فيما يعاني عمال الرعاية الصحية عن الإرهاق وانخفاض الروح المعنوية لأنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع.

كما تتعرض دور رعاية المسنين لضغط كبير، مع انخفاض معدلات التطعيم بين كبار السن مما يؤدي إلى ارتفاع معدل وفيات كورونا في هونغ كونغ، لتسجل أعلى نسبة عالميا بالنسبة لعدد الأفراد، وفقا لـ Our World in Data.

ومنذ انتشار متحور "أوميكرون" في أواخر ديسمبر الماضي، تم تسجيل أكثر من 700000 حالة، من بين 7.5 مليون نسمة. لكن الباحثين في جامعة هونغ كونغ يقدرون أن 1.8 مليون شخص، أو ربع السكان سيصابون بالفيروس بحلول نهاية أبريل، وسيبلغ إجمالي حالات الإصابة 4.3 مليون.

المصدر: nbc news

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