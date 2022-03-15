القرم: استيلاء كييف على ممتلكات الأوكرانيين من سكان القرم سيزعزع الاستقرار

أكد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن استيلاء كييف في أوكرانيا على ممتلكات الأوكرانيين من سكان القرم سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتمويل العمليات ضد العسكريين الروس.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24": "أعتقد أن القتلة لا يمكنهم جني الأموال على أراضي شبه جزيرة القرم الروسية لتمويل العمليات ضد أفراد الجيش والمدنيين في القرم".

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قانونا "بمصادرة ممتلكات روسيا ومطوانيها في أوكرانيا".

المصدر: RT