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مصدر: وفد كييف المفاوض مع موسكو يجري مشاورات في أنقرة

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مصدر: وفد كييف المفاوض مع موسكو يجري مشاورات في أنقرة
TASS
أعضاء الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا
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أجرى أعضاء الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا مشاورات مع الجانب التركي في أنقرة، حسب مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الثلاثاء.

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ولفت المصدر إلى أن المشاورات بين الجانبين جرت صباح اليوم، مضيفا أن لقاءات مباشرة واتصالات هاتفية ستجرى خلال هذا الأسبوع، على أن يقدم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لمجلس الوزراء تقريرا شاملا حول هذه المحادثات يوم الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن عضو الوفد الأوكراني ميخائيل بودولياك عن استئناف مشاورات في إطار المفاوضات الروسية الأوكرانية، تتناول "المسائل العامة للتسوية ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية".

المصدر: "نوفوستي"

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