فيلق القدس الإيراني: أحد أسباب ما يحدث في أوكرانيا عدم وفاء واشنطن بعهودها وضعفها وعجزها

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إن بين الأسباب الرئيسية والجوهرية لما يحدث في أوكرانيا، هو عدم وفاء واشنطن بعهودها وضعفها وعجزها.

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وتعليقا على استهداف مركز للموساد في أربيل قال العميد قاآني: "الكيان الصهيوني أصبح ذليلا بينما كان في يوم من الأيام يرفع شعار "من النيل إلى الفرات".. أصبحوا في درجة من الذلة حيث ينامون ليلهم وهم يرتجفون خوفا وقلقا من خسارة جزء من الأراضي المحتلة".

وأكد أن استهداف مقر الموساد في أربيل كان حازما ولقنهم دروسا.

وأوضح أن الأمريكان باتوا يخشون فصائل المقاومة ويقولون إنهم لا يملكون عناصر قتالية في العراق ويكتفون بالقوات الإسنادية والاستشارية.

وشدد العميد إسماعيل قاآني على أن إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء، مشيرا إلى أن الوقوف بوجه القوى الإجرامية يدعوا للفخر.

وصرح بأن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تحدث بصراحة عن قدرات حزب الله في صناعة الصواريخ والمسيرات وهذا يرعب إسرائيل لدرجة الموت، مشيرا إلى أنه وبعد سنوات من تسويق تل أبيب للقبة الحديدية أثبتت هذه المنظومة فشلها أمام مسيرات حزب الله.

المصدر: "إرنا"