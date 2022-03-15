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الهند.. طعن بقرار يطالب بحظر الحجاب في مدارس وجامعات كارناتاكا

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الهند.. طعن بقرار يطالب بحظر الحجاب في مدارس وجامعات كارناتاكا
AFP
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طعن طلاب مسلمون من ولاية كارناتاكا جنوبي الهند أمام المحكمة العليا في قرار حظر الحجاب في مدارس وجامعات الولاية.

وقال الملتمسون إن المحكمة العليا لم تلاحظ أن قانون كارناتاكا التعليمي لا ينص على ارتداء أي زي إلزامي من قبل الطلاب وأن الحق في ارتداء الحجاب يقع ضمن نطاق الحق في الخصوصية، معتبرين أن "المحكمة العليا أخطأت في خلق انقسام بين حرية الدين وحرية الوجدان".

وقضت محكمة كارناتاكا العليا المكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن ارتداء الحجاب لا يندرج ضمن الممارسات الإسلامية الأساسية.

ورفضت المحكمة جميع الالتماسات التي تطعن في الحظر المفروض على الحجاب داخل مدارس كارناتاكا، كما قضت بأن القيود المفروضة على ارتداء الزي الرسمي كانت معقولة وأنه لا يمكن للطالبات معارضة ذلك.

المصدر: india today

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