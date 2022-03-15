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بوتين: قيادة الاتحاد الأوروبي تجاهلت الضربة الأوكرانية الإجرامية لمدينة دونيتسك

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بوتين: قيادة الاتحاد الأوروبي تجاهلت الضربة الأوكرانية الإجرامية لمدينة دونيتسك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل هاتفيا الوضع في أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين مساء اليوم الثلاثاء.

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وجاء في بيان الكرملين أن بوتين وميشيل واصلا "بحث العملية العسكرية الخاصة الروسية والجوانب الإنسانية، بما فيها إجراءات إجلاء المدنيين".

وحسب البيان فقد لفت الرئيس الروسي إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي في تقييمها العلني لتطورات الأحداث "تجاهلت العملية الإجرامية واللاإنسانية التي نفذها العسكريون الأوكرانيون أمس، وهي الضربة الصاروخية على حي سكني في وسط مدينة دونيتسك باستخدام ذخيرة عنقودية، ما أسفر عن سقوط ضحايا عديدة بين المدنيين".

كما استعرض الرئيس الروسي المفاوضات الجارية مع كييف حول بلورة اتفاق "يأخذ بعين الاعتبار المطالب الروسية المعروفة"، مع الإشارة إلى أن كييف "لا تظهر سعيها للبحث عن حلول ترضي الطرفين".

 

المصدر: موقع الكرملين

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