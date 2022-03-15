الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يرسل مبعوثين إلى واشنطن والاتحاد الأوروبي

أعلن في سيئول أن الرئيس المنتخب يون سيوك يول، قرر إرسال مبعوثين خاصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه لم يتخذ قراره بإرسال مبعوثين إلى روسيا والصين واليابان.

وحسب المسؤول فإن يول قرر إرسال المبعوثين الخاصين قبل توليه منصبه في مايو، مشيرا إلى أن "هذا يعني أنه يجب إرسال مبعوثين خاصين لإجراء مناقشات سياسية حقيقية، وليس لمجرد الاستعراض".

وقال المسؤول إن "الاتحاد الأوروبي لديه توافق في الآراء معنا"، مضيفا أن يول قرر إرسال مبعوث خاص إلى الاتحاد الأوروبي لأنه يريد تكثيف التعاون معه في مجالات الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا المتقدمة وحقوق الإنسان.

وقال المسؤول إن الرئيس المنتخب قد يقرر عدم إرسال مبعوث خاص إلى روسيا قبل تنصيبه رئيسا للبلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار أيضا بشأن الصين واليابان، لأن هناك الكثير من القضايا للتنسيق معهما.

وسيرأس النائب بارك جين من حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه يون الوفد المقرر إرساله إلى الولايات المتحدة، بينما لم يتم اختيار المبعوث المقرر إرساله إلى الاتحاد الأوروبي بعد.

وكان أسلاف الرئيس المنتخب، قد أرسلوا مبعوثين خاصين إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا، أو على الأقل إلى الولايات المتحدة والصين، قبل توليهم منصب الرئاسة.

المصدر: "يونهاب"