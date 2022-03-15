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"فوكس نيوز" تعلن مقتل أحد مصوريها في أوكرانيا

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أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن أحد مصوريها قتل في أوكرانيا إثر تعرض السيارة التي كان على متنها لإطلاق النار.

وأعلنت الشبكة في بيان مقتل بيار زكرزفسكي وقالت: "ببالغ الحزن ننقل إليكم خبر مقتل مصورنا المحبوب بيير زاكريفسكي. قتل بيار في غورينكا بضواحي كييف في أوكرانيا".

وأوضحت أن "بيار والمراسل بنجامين هول كانا في سيارة تعرضت لإطلاق النار"، مضيفة: "بيار كان مصورا حربيا، وغطى خلال فترة عمله الطويلة مع شبكة "فوكس نيوز" الحروب من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا... شغفه وموهبته كصحفي لا مثيل لهما".

المصدر: "الإندبندنت"

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