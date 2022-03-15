جونسون يدافع عن زيارته إلى السعودية

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن زيارته إلى السعودية، وقال إنه "إذا كنا سنواجه تنمر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، سيكون من الضروري التحدث مع منتجين آخرين.

وبعد أن قوبلت الزيارة باحتجاج من المشرعين في المملكة المتحدة بعد أيام قليلة من إعلان السعودية أنها أعدمت 81 شخصا في أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة بتاريخها الحديث.

ودافع جونسون عن الزيارة، وقال للصحفيين في لندن: "أعتقد أنه لدينا أزمة عالمية حيث من الواضح أن العدوان الروسي على أوكرانيا ساعد في ارتفاع في أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار النفط... إذا أردنا الوقوف في وجه تنمر بوتين، وإذا أردنا تجنب تعرضنا للابتزاز، يجب علينا التخلص من الهيدروكربونات الروسية".

وأوضح جونسون أن هذا يعني "أننا بحاجة إلى التحدث إلى منتجين آخرين حول العالم حول كيفية الابتعاد عن تلك التبعية... نريد بناء أوسع تحالف ممكن لضمان أننا نركز على ما يحدث في أوكرانيا، وتأثير ذلك على أسعار النفط والغاز".

المصدر: AP + "الإندبندنت"