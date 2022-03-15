إسلام آباد ترفض بيان الهند حول إطلاق صاروخ بالخطأ سقط في باكستان

رفضت إسلام آباد بيان الهند حول إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ سقط في باكستان، وجددت دعوتها لتحقيق مشترك مع نيودلهي في الحادث.

ووصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن التحقيق "غير مكتمل وغير كاف".

إقرأ المزيد

وصرح شاه محمود قريشي بان ما قاله وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في بيان غير كاف وغير كامل، مضيفا أنه لا يكفي إرضاء باكستان.

وقال قريشي في مؤتمر صحفي في إسلام أباد "أرفض ذلك وأطالب بإجراء تحقيق مشترك".

ووصف السياسي، وهو من حركة إنصاف التي يقودها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تصريح سينغ بأنه "غير مسؤول".

وشدد الدبلوماسي الباكستاني على أن التحقيق "أحادي الجانب" وأن تحقيقا مثل هذا لن يكون كافيا.

وفي المقابل كرر وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في خطاب أمام البرلمان في وقت سابق اليوم، بيان وزارة الدفاع السابق، مؤكدا أن الصاروخ الذي انتهى به المطاف على الأراضي الباكستانية كان عرضيا.

وأفاد وزير الدفاع الهندي بأنه و"أثناء الصيانة والتفتيش الروتينية لوحدة الصواريخ، حوالي الساعة السابعة مساء من يوم 9 مارس، تم إطلاق صاروخ واحد عن طريق الخطأ".

المصدر: وسائل إعلام باكستانية