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مرشح رئاسي فرنسي: أريد الدفاع عن مصالح أبناء وطني كدفاع بوتين عن مصالح روسيا

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مرشح رئاسي فرنسي: أريد الدفاع عن مصالح أبناء وطني كدفاع بوتين عن مصالح روسيا
Globallookpress
المرشح لرئاسة فرنسا عن حركة "استرداد" (أقصى اليمين) إريك زمور
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أعرب إريك زمور مرشح حركة "استرداد" للانتخابات الرئاسية الفرنسية عن أمله في أن يتحلى بصفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تسنى له الفوز في الانتخابات وقيادة فرنسا.

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ونقلت صحيفة "لو فيغارو" عن زمور قوله اليوم الثلاثاء: "بعد تفكك الاتحاد السوفيتي استطاع بوتين كابن مخلص لوطنه جعل روسيا قوة عظمى. وأنا كمواطن فرنسي وفيّ لبلادي، أريد أن أدافع عن مصالح مواطنينا".

وأشاد السياسي الفرنسي بجأش الشعب الروسي على مدى العصور لأسباب تاريخية، وذكّر بأنهم أحرقوا عاصمتهم كي لا يركعوا أمام جيوش نابليون.

وختم بالقول: "أؤمن بطبائع الشعوب".

المصدر: "نوفوستي"

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