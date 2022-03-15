ترامب ينفي استخدام أموال الحملة الانتخابية لشراء طائرة جديدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لا يستخدم أموال الحملة الانتخابية لشراء طائرة جديدة، وذلك بعد أن دعا أنصاره إلى تمويل شراء طائرة جديدة له بعد هبوط طائرته اضطراريا.

واعترض ترامب في مقابلة على مقال نشرته صحيفة The Hill خلال عطلة نهاية الأسبوع، استشهد برسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات أرسلتها لجنة العمل السياسي التابعة له مؤخرا، وحثت أنصار الرئيس السابق على تمويل شراء الطائرة.

Trump is getting a new plane, according to a fundraising email from the former president's PAC. pic.twitter.com/o2GkKWnYVC — Francesca Chambers (@fran_chambers) March 9, 2022

وقال ترامب للصحيفة: "القصة كانت غير صحيحة.. لدي بالفعل طائرة، نفس الطائرة التي استخدمتها في حملة 2016"، مبينا أن طائرته تخضع للصيانة في لويزيانا و"ستعود للطيران خلال 90 يوما".

وأضاف: "أنا أمتلك الطائرة مولتها بلا ديون"، مشيرا إلى أنه اضطر إلى السفر على متن طائرة الرئاسة لـ"أسباب أمنية".

وعند الضغط عليه بشأن رسالة البريد الإلكتروني، أجاب ترامب: "لا أعرف. لم أر البريد الإلكتروني مطلق"، معتبرا أن "القصة الواردة في المقال "سخيفة"، مضيفا: "هل يمكن لأحد أن يتخيلني استخدام أموال الحملة لشراء طائرة؟".

والرسالة التي كانت تحت عنوان "تحديث: ترامب فورس وان"، قد أرسلت بعد أيام من اضطرار طائرة نفاثة كانت تقله إلى مار إيه لاغو لهبوط اضطراري تلو الآخر إذا تعطلت محركاتها.

وقال ترامب في البريد الإلكتروني إن فريقه "يبني BRAND NEW Trump Force One"، وطلب من مؤيديه "المساهمة بأي مبلغ على الفور".

المصدر: The Hill