وسائل إعلام: إدارة بايدن دعت مدوني منصة "TikTok" لاتهام بوتين بارتفاع أسعار الوقود

أفادت قناة "Fox Business"، أمس الاثنين، بأن البيت الأبيض دعا مدوني منصة "TikTok" لتحميل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

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وكدليل على ذلك أشارت القناة إلى المدونة المشهورة، إيلي تسايلر، التي شاركت في أحد مقاطعها المصورة الأخيرة الجمهور بموقفها من سبب ارتفاع أسعار البنزين في البلاد. أشارت القناة إلى أن تسايلر التي لم تكن مهتمة بالسياسة سابقا، اتهمت الرئيس الروسي بما يحدث حاليا في الولايات المتحدة.

وذكرت القناة أن صحيفة "واشنطن بوست" أفادت في 11 مارس الجاري بأن البيت الأبيض أجرى مؤتمرا صحفيا لـ 30 مدونا مشهورا لمنصة "TikTok" بشأن الوضع في أوكرانيا. ونشرت القناة مقطع فيديو لهذا المؤتمر الصحفي يظهر المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، وقولها إن "أعمال الرئيس بوتين تسببت في ارتفاع أسعار البنزين".

المصدر: تاس