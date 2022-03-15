سي إن إن: الخارجية الأمريكية تحدد الدول المالكة للأسلحة السوفيتية لنقلها لأوكرانيا

أفادت قناة "سي إن إن" بأن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول تحديد الدول التي تملك أنظمة "إس-300" الصاروخية الروسية وتدرس أساليب نقلها إلى أوكرانيا.

ونقلت القناة عن مصادرها أن "وزارة الخارجية الأمريكية تعمل حاليا على تحديد قائمة الدول التي تملك أنظمة "إس-300" الروسية وتدرس احتمال نقلها إلى أوكرانيا".

وأضافت في الوقت ذاته أنه ليس من الواضح كيف تنوي الولايات المتحدة تجديد مخزون أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في هذه البلدان.

ويدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والكونغرس الأمريكي الدول الأجنبية لنقل أسلحتهم الثقيلة السوفيتية الصنع لأوكرانيا، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قلقة من رد محتمل من جانب روسيا في حالة الموافقة على نقل هذه الأسلحة.

المصدر: نوفوستي