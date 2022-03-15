لوكاشينكو: أوكرانيا أطلقت صاروخ "توتشكا أو" باتجاه بيلاروس وتم اعتراضه

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا أو" تم إطلاقه من أراضي أوكرانيا باتجاه بيلاروس قبل يومين وتم اعتراضه.

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع أجراه مع قادة وضباط هيئة أمن الدولة البيلاروسية اليوم الثلاثاء: "لقد قلت لكم سابقا إنه ستكون هناك محاولات لجرنا إلى هذه الحرب.. ومما يدل على ذلك إطلاق صاروخ جديد باتجاه أراضينا البيلاروسية، وهو صاروخ من طراز "توتشكا أو" أطلق ليلا قبل يومين وجرى اعتراضه وتدميره فوق نهر بريبيات بنجاح بالتعاون مع زملائنا الروس".

وتابع قائلا: "ما معنى ذلك؟ هل يا ترى يريدون تدمير بيلاروس بصاروخ وحيد؟ إنه أمر مستحيل فهذا الصاروخ لن يبلغ أراضي بيلاروس. إذا ما سبب هذه الأفعال؟ السبب هو سعيهم إلى استفزازنا وحملنا على خطوات جوابية. لكننا لسنا حمقا إلى هذا الحد، وإذا رددنا فسيكون ردنا قويا وسيشعر به الجميع. لكننا ما زلنا صابرين".

وجاءت تصريحات لوكاشينكو بعد يوم من إعلان سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 20 شخصا بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ "توشكا-أو" على مدينة دونيتسك.

المصدر: وسائل إعلام بيلاروسية