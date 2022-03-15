لافروف: روسيا تطالب بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تطالب بالنظر في مسألة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وتدمير هذه الأسلحة.

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وصرح لافروف بأن روسيا تطالب بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وفقا لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.

وعقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال لافروف: "في هذه الحالة، سنطالب أولا، بالنظر في هذه المشكلة في سياق الالتزامات الواردة لجميع البلدان الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية. ثانيا، سنسعى جاهدين بطاقة مضاعفة مرتين وثلاثة لضمان توقف الأمريكيين عن عرقلة اقتراحنا الذي قدم قبل 20 عاما بشأن الحاجة الى انشاء آلية تحقق خاصة بموجب هذه الاتفاقية".

المصدر: نوفوستي