 
مباشر

لافروف: روسيا تطالب بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

أخبار العالم

لافروف: روسيا تطالب بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slq8

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تطالب بالنظر في مسألة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وتدمير هذه الأسلحة.

إقرأ المزيد
لافروف: ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الروسية الأوكرانية التي تجري في أراضي بيلاروس
لافروف: ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الروسية الأوكرانية التي تجري في أراضي بيلاروس

وصرح لافروف بأن روسيا تطالب بالنظر في قضية المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وفقا لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.

وعقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال لافروف: "في هذه الحالة، سنطالب أولا، بالنظر في هذه المشكلة في سياق الالتزامات الواردة لجميع البلدان الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية. ثانيا، سنسعى جاهدين بطاقة مضاعفة مرتين وثلاثة لضمان توقف الأمريكيين عن عرقلة اقتراحنا الذي قدم قبل 20 عاما بشأن الحاجة الى انشاء آلية تحقق خاصة بموجب هذه الاتفاقية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا