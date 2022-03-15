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دونيتسك: القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن في مدينة سلافيانسك

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دونيتسك: القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن في مدينة سلافيانسك
AP
أوكرانيا
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أفاد مكتب الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن في مدينة سلافيانسك الأوكرانية وتنوي نقلهم إلى جهة مجهولة.

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ونقل المكتب أيضا عن سكان قرى ميرنويه وغرانيتنويه وستاروإيغناتييفكا أنه تم إرسال هؤلاء الأطفال في 20 فبراير الماضي إلى مدينة سفياتوغورسك.

وقال: "يتواجد الأطفال حاليا في مدينة سلافيانسك، هذا ما قالوه لذويهم أثناء المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم. كما أضافوا أنه من المخطط إجلاؤهم الإجباري إلى مكان مجهول في الساعة 14:00 اليوم الثلاثاء بتوقيت كييف".

وطالب المكتب بإعادة الأطفال في أسرهم بأسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي

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