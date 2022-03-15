دونيتسك: القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن في مدينة سلافيانسك

أفاد مكتب الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية تحتجز 17 طفلا كرهائن في مدينة سلافيانسك الأوكرانية وتنوي نقلهم إلى جهة مجهولة.

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ونقل المكتب أيضا عن سكان قرى ميرنويه وغرانيتنويه وستاروإيغناتييفكا أنه تم إرسال هؤلاء الأطفال في 20 فبراير الماضي إلى مدينة سفياتوغورسك.

وقال: "يتواجد الأطفال حاليا في مدينة سلافيانسك، هذا ما قالوه لذويهم أثناء المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم. كما أضافوا أنه من المخطط إجلاؤهم الإجباري إلى مكان مجهول في الساعة 14:00 اليوم الثلاثاء بتوقيت كييف".

وطالب المكتب بإعادة الأطفال في أسرهم بأسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي