فرنسا تلغي قرار إغلاق أحد مساجد مدينة كان

ألغت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قرار "الإغلاق الإداري" لمسجد المدينة المنورة في مدينة كان بعد تصريحات "معادية للسامية".

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وعلمت "فرانس برس" من محافظ مقاطعة ألب ماريتيم أن "وزارة الداخلية ألغت قرار "الإغلاق الإداري لمسجد المدينة المنورة في مدينة كان بسبب تصريحات معادية للسامية".

وأكد المحافظ أن "القرار الذي اتخذته وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الأسبوع الماضي، هو بعدم اتخاذ إجراءات بإغلاق المسجد، في ضوء العناصر التي قدمها المسؤولون الجدد للمسجد".

وأعلنت الحكومة الفرنسية، في يناير، أنها "أغلقت" مسجدا في مدينة كان الجنوبية متهما "بخطب معادية للسامية"، ليصل عدد المساجد التي أغلقتها السلطات في بضعة أشهر إلى ثلاثة.

المصدر: le figaro