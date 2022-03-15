تشاووش أوغلو: أكثر من مائة مواطن تركي عالقون في ماريوبول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أكثر من مائة مواطن تركي لا يزالون عالقين في ماريوبول المحاصرة من قبل قوات دونيتسك.

وأكد الوزير، أن الجانب الروسي أطلعه على التقدم المحرز في قضية إجلاء المواطنين الأتراك من ماريوبول، ولذلك سيتم حسم الموضوع اليوم أو غدا.

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وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي: "أمس أجرينا محادثة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ثم اتصل بي مرة أخرى ليلا بشأن مسألة إجلاء المواطنين الأتراك من ماريوبول. وقال إن هناك تقدما في هذه القضية ويجب حسم الموضوع اليوم أو غدا".

المصدر: نوفوستي