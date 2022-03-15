دبلوماسي: الجانب الروسي لم يطرح مسألة تغيير النظام في أوكرانيا

صرح السفير الروسي في فرنسا، ألكسي ميشكوف بأن مسألة تغيير السلطة في كييف لم تطرح في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

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وقال ميشكوف في مؤتمر صحفي في باريس: "لا تطرح روسيا مهمة تغيير النظام في أوكرانيا. يجب أن يقر الشعب مستقبله".

جرت أمس الاثنين الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في شكل مؤتمر الفيديو. وبعد انتهائها أعلن مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك أن كييف تأخذ استراحة فنية، موعدا باستئناف المفاوضات اليوم الثلاثاء.

وقبل ذلك جرت في بيلاروس ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية. وخلال الجولة الثانية توصل الجانبان إلى تفاهم فيما يخص الضمان المشترك للممرات الإنسانية لإجلاء الناس ووصول المواد الغذائية والأدوية. وفيما بعد أعلن الجانب الأوكراني أن المفاوضات بين الجانبين تجري بشكل دائم في شكل مؤتمرات الفيديو، مضيفا أنه تم إنشاء مجموعات عمل خاصة.

المصدر: نوفوستي