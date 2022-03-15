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سلوفاكيا: توقيف 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح موسكو

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سلوفاكيا: توقيف 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح موسكو
موقع وزارة الداخلية السلوفاكية minv.sk
شتيفان هامران، الرئيس بالنيابة لشرطة سلوفاكيا
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قامت الشرطة في سلوفاكيا بتوقيف 4 مواطنين بتهمة جمع معلومات سرية من أجل أحد موظفي السفارة الروسية في البلاد، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى.

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وخلال مؤتمر صحفي قال شتيفان هامران، الرئيس بالنيابة لشرطة الجمهورية، إن المواطنين السلوفاكيين الموقوفين هم عميل سابق في أجهزة مكافحة التجسس ومساعد نائب برلمان سابقا، وموظف سابق في الأكاديمية العسكرية الوطنية وصحفي في موقع إخباري تم إغلاقه أواخر فبراير الماضي بتهمة نشر معلومات مضللة.

وأشار المسؤول إلى أن الموقوفين تقاضوا مكافآت مالية لقاء أنشطتهم هذه تقدر بعشرات آلاف اليورو.

وذكر هامران أن اثنين من الموقوفين قد اعترفا بعملهما لصالح استخبارات عسكرية أجنبية.

وكانت وزارة الخارجية السلوفاكية قررت أمس الاثنين طرد ثلاثة دبلوماسيين روس بعد اتهامهم بالتجسس، موضحة أن أنشطهم كانت "تنتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". وفي اليوم ذاته أكدت الخارجية الروسية أنها سترد وفقا لمبدأ "المعاملة بالمثل" على خطوة سلوفاكيا.

المصدر: "نوفوستي"

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