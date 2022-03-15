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صحفية في "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي: صواريخ إيران استهدفت منشأة تدريب إسرائيلية في أربيل

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صحفية في
AP Ahmed Mzoori
الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في أربيل
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أفادت الصحفية في "نيويورك تايمز" فارناز فصيحي، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع بأن المبنى الذي أصابته الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني في أربيل كان بمثابة منشأة تدريب إسرائيلية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت فارناز فصيحي: "قال مسؤول أمريكي كبير اطلع على هجوم أربيل لزميلي إريك شميت، إن المبنى الذي أصابته الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني كان بمثابة منشأة تدريب إسرائيلية، وقال المسؤول إن القنصلية الأمريكية لم يتم استهدافها، لكن الحرس الثوري الإيراني لا يمانع في أن تكون قريبة من ذلك".

في حين أضافت في تغريدة أخرى: "دحض مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن التعليق السابق لمسؤول أمريكي، قائلا إن الإدارة تعتقد أن المبنى الذي تعرض للقصف كان سكنا مدنيا فقط ولا يستخدم كموقع تدريب إسرائيلي".

المصدر: RT

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