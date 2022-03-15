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الكرملين: مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية إشارة إيجابية

أخبار العالم

الكرملين: مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية إشارة إيجابية
Sputnik
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني يقومان بعملهم وهو عمل صعب، مضيفا أن حقيقة مواصلة المفاوضات إيجابية.

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وقال بيسكوف، أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يجري العمل بين الوفدين. تعرفون أنه يجري في شكل مؤتمرات الفيديو. وهذا العمل صعب، ولعل حقيقة مواصلة هذا العمل نفسها إيجابية في هذه الحالة".

وجرت أمس الاثنين الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. وبعد انتهائها أعلن مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أن الوفد الأوكراني يأخذ استراحة فنية، موضحا أن المفاوضات ستستمر اليوم الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي

 

 

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