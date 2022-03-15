بوتين يهنئ رئيس تركمانستان المنتخب بالفوز في السباق الرئاسي

ذكرت وكالة أنباء تركمانستان الرسمية أن رئيس البلاد قربان قولي بيردي محمدوف، والرئيس المنتخب الجديد سيردار بيردي محمدوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمعتهم محادثة هاتفية اليوم.

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وقالت الوكالة في إفادتها: "بعد تبادل التحايا الحارة، أعاد المتحدثان التأكيد على التزام البلدين بعلاقات الصداقة التقليدية وحسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة الذي يلبي المصالح المشتركة".

وهنأ بوتين الزعيم التركماني على نجاحه في إجراء الانتخابات الرئاسية التي أصبحت معلما هاما في تاريخ تركمانستان الحديث.

بدوره، أشار رئيس تركمانستان إلى أنه وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في 12 مارس، والتي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، فقد تم انتخاب سردار بيردي محمدوف رئيسا جديدا للبلاد.

وأشير إلى أن الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف اغتنم الفرصة ليعرب عن امتنانه للرئيس فلاديمير بوتين لمساهمته الشخصية الكبيرة في تعزيز العلاقات بين الدول والعمل المشترك المثمر ".

كما أعرب قربان قولي بيردي محمدوف وبوتين عن ثقتهما في أن العلاقات البناءة بين البلدين ستستمر في النمو بشكل أقوى وتتطور بشكل مطرد من أجل الصالح العام.

ثم نقل رئيس تركمانستان الهاتف إلى رئيس تركمانستان المنتخب حديثا سيردار بيردي محمدوف، حيث أعرب بوتين عن تهانيه الحارة لرئيس الدولة المنتخب الجديد على فوزه المقنع في الانتخابات، وتمنى له النجاح الكبير في عمله في هذا المنصب.

وأعرب رئيس تركمانستان المنتخب حديثا عن امتنانه الصادق للزعيم الروسي على تهنئته وتمنياته الصادقة، وأعرب عن استعداده لمواصلة المسار الذي بدأه قربان قولي بيردي محمدوف في اتجاه التوسع التدريجي للشراكة ذات المنفعة المتبادلة مع روسيا.

وبنهاية المحادثة الهاتفية، تمنى الرئيس التركماني المنتخب سيردار بيردي محمدوف وبوتين لبعضهما البعض الصحة والنجاح في أنشطة الدولة المسؤولة، والسلام والرفاهية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.

المصدر: نوفوستي