الحرس الثوري الإيراني يعزز قوته البحرية بمعدات ومنظومات صاروخية جديدة بخصائص "فريدة"

تزودت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بمعدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة بخصائص "فريدة".

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وبحضور القائد العام للحرس، اللواء حسين سلامي، وقائد سلاح البحر للحرس، الأدميرال علي رضا تنكسيري، تم تعزيز ترسانة القوة البحرية التابعة للحرس، بمعدات ومنظومات دفاعية صاروخية جديدة، وتم ضم مجموعة مكثفة من المعدات والمنظومات الصاروخية والقوارب بقدرات وميزات عملياتية خاصة الى "المنظمة القتالية للقوة البحرية".

وتمت الإشارة إلى أنه من الخصائص الفريدة الجديدة للقوارب الراجمة للصواريخ والاستطلاعية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، هي "الديمومة والمرونة وازدياد سرعتها الى 95 عقدة بحرية، إضافة إلى قابلية حمل وإطلاق الصواريخ، كما تتميز المنظومات الصاروخية الجديدة بزيادة المدى، وبصواريخ ذات قابلية المناورة يصعب رصدها في الحروب الالكترونية، إضافة الى ازدياد قوتها التفجيرية والتدميرية قياسا بالمنظومات السابقة".

كما استقبلت المنظمة القتالية للقوة البحرية في إطار المرحلة الثامنة من إلحاق الأجهزة التخصصية الدفاعية لترسانتها، ولأول مرة، معدات ذكية تستخدم تحت سطح البحر، ما يشكل "فصلا جديدا من القوة النظامية في المهام المناطة"، وفق وكالة "فارس".

المصدر: "فارس"