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لوكاشينكو: إحباط 11 هجوما إرهابيا في بيلاروس خلال العام الماضي

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لوكاشينكو: إحباط 11 هجوما إرهابيا في بيلاروس خلال العام الماضي
Sputnik Pavel Bednyakov
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن 11 عملية إرهابية ممولة من الخارج أحبطتها أجهزة أمن الدولة في بلاده خلال العام الماضي.

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ونقل المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله إن محاولات تنفيذ الهجمات الإرهابية تم تدبيرها وتمويلها "من أراضي بولندا وليتوانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وألمانيا".

وأشار رئيس بيلاروس إلى أن هيئة أمن الدولة الوطنية كشفت عن خطط متطرفين لتنفيذ أعمال عنف ضد صحفيين وقضاة وبرلمانيين وكذلك ضد عناصر أجهزة الأمن وأفراد عائلاتهم.

كما ذكر لوكاشينكو أن الأجهزة الأمنية البيلاروسية نجحت في تفكيك الخلايا النائمة التابعة لمنظمة "الحركة العمالية"، موضحا أن هذه المنظمة تعتبر "مشروعا تديره الاستخبارات الأمريكية والليتوانية".

وقال لوكاشينكو إن هذه الأنشطة التخريبية ليست سوى "قمة الجبل الجليدي"، مؤكدا أن بلاده تتعرض لـ "حرب هجينة" شاملة.

المصدر: "نوفوستي"

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