أمريكيون لبايدن: بوتين ليس السبب فيما نحن فيه

أثار تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول أسباب التضخم القياسي في الولايات المتحدة انتقادات شديدة من جانب قراء صحيفة "The Hill" الأمريكية.

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وقال بايدن: "لنتحدث بصراحة عن ارتفاع الأسعار. إنها عالية لسببين. أحدها كان فيروس كورونا والسبب الثاني الآن هو فلاديمير بوتين وأسعار الغاز. أنا لا أمزح".

لكن هذا التفسير للرئيس الأمريكي لم يرض الجميع.

وكتب أحد القراء ويدعى "Robert Red": "لا يا سيدي، السبب الثاني هو أنك أصررت على دخول أوكرانيا الوشيك إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".

وتتساءل أخرى وتدعى "Mona Kearney": "أشرح كيف يمكن لبوتين أن يسبب التضخم المالي في الولايات المتحدة ، إذا كان التضخم في الولايات المتحدة حتى قبل الأحداث في أوكرانيا؟"

وأكد ثالث واسمه "Sean Crosby": "إنه السبب الخاطئ وأنت تعرف ذلك".

وأوضحت متابعة وتدعى "Nita": "أنت مخطئ. ارتفعت الأسعار لأن الشركات تتلاعب بالسوق. ربح الرؤساء التنفيذيين على حسابنا. يقتل الجشع سوقا صحية".

وكتبت أخرى تحت اسم "Helen van Zyl": "تخيلوا أن هناك فيروسا يرفع الأسعار... ثم يجب أن يتبنى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هذه التقنية أيضا".

من جانبه استخلص قارئ أطلق على نفسه اسم "Peter Ernest": "إننا نفهم أسباب ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية. من الأفضل أن تقدم حلا للمشكلة".

المصدر: نوفوستي