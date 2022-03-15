صحيفة صينية: الولايات المتحدة تعزز مكانتها كـ "إمبراطورية للأكاذيب"

رأت صحيفة "بيبولز ديلي" أن نشر الأكاذيب عن الصين في الولايات المتحدة يؤكد مكانتها باعتبارها "إمبراطورية للأكاذيب".

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وكتبت الصحيفة الصينية تقول إن الولايات المتحدة من خلال نشر أخبار كاذبة حول الوضع في منطقة "شينجيانغ" الأويغورية ذات الحكم الذاتي في الصين، تحاول صرف انتباه المجتمع الدولي، والتنصل من مسؤوليتها في إثارة الأزمة الأوكرانية.

وتوصلت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة "من خلال اتهام جمهورية الصين الشعبية بارتكاب" الإبادة الجماعية والعمل القسري "في شينجيانغ، أعادت تأكيد وضعها كإمبراطورية للأكاذيب".

ولفت مؤلف المقال إلى أن واشنطن تحاول منذ فترة طويلة التشهير ببكين بمساعدة وسائل الإعلام التي تسيطر عليها وكالة الإعلام العالمية الأمريكية، مشيرة إلى "أنهم ينشرون تقارير ملفقة عن شينجيانغ بعشرات اللغات ويقللون من أهمية البيانات الصينية الرسمية عن المنطقة أو يتجاهلونها".

ويخلص المقال إلى أن "محاولات تشويه صورة الصين تعرض مصداقية الولايات المتحدة للخطر. أصبح الإفلاس الأخلاقي لأمريكا واضحا بشكل متزايد وسط الانتقادات المتصاعدة لانتهاك واشنطن للقواعد الدولية".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد قد اتهمت في فبراير الماضي بكين بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وردا على ذلك، أشار الممثل الصيني تشانغ جون إلى إبادة السكان الأصليين للولايات المتحدة، وجرائم الحرب التي ارتكبتها واشنطن، والعدد الهائل من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مضيفا تأكيده أن الأكاذيب الأمريكية المتكررة بشأن الإبادة الجماعية في شينجيانغ دحضتها الحقائق والمتمثلة في أن الناس من جميع الجنسيات يعيشون "حياة سلمية ومتناغمة وسعيدة" هناك.

المصدر: نوفوستي