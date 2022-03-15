بوشيلين: قوات دونيتسك تحقق تقدما جديا في ماريوبول

قال رئيس دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن قوات جمهوريته تمكنت من التقدم بشكل كبير في مدينة ماريوبول.

وأضاف بوشيلين، في حديث تلفزيوني: "تمكنت وحداتنا المسلحة من التقدم بشكل جدي نسبيا خلال الليلة الماضية، مع الأخذ بالاعتبار أن ماريوبول مدينة كبيرة".

ووفقا له، لم يتبق لدى القوات والفصائل الأوكرانية، إلا القليل من الإمكانيات لنقل الذخيرة والأسلحة والمؤن إلى هناك.

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وقال: "في ماريوبول، تم قطع جميع الإمدادات من فترة بعيدة نسبيا، ويبدو ذلك واضحا من طبيعة تصرفات العدو".

وتابع بوشيلين: "الحرب كالعادة تترافق بالخسائر، وللأسف تحدث خسائر من جانبنا أيضا. لكن هذا لا يوقفنا بأي حال من الأحوال، بل يجعلنا نتحرك بشكل أكثر كثافة".

وأشار بوشيلين، إلى أنه لا تزال قائمة مشكلة خروج المدنيين من ماريوبول. ويعود سببها إلى أن المسلحين الأوكرانيين يمنعون السكان من مغادرة المدينة بحرية".

وشدد بوشيلين، على أن المعارك لا تزال ضارية هناك، ويتم تطهير المدينة بوتيرة مستمرة.

المصدر: نوفوستي