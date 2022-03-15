بوشيلين: تم تحديد هويات المسؤولين عن قصف دونيتسك بصاروخ "توتشكا أو"

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه قد تم تحديد هوية كل المسؤولين عن قصف مدينة دونيتسك بصاروخ "توتشكا أو".

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وقال لقناة "روسيا-24": "أمس الاثنين تم توضيح البيانات بناء على حقيقة أن لدينا الرقم التسلسلي للصاروخ ونوع الوحدة ومن هم القادة ومن أعطى الأمر على الفور وما إذا كان هناك اتفاق مناسب وعلى التوالي بالقيادة... أي تم التأكد من جميع أسماء المسؤولين".

وتم أمس الاثنين بالقرب من دار الحكومة في وسط دونيتسك إسقاط صاروخ "توتشكا أو" الأوكراني. وأدى هذا القصف إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة. وقال بوشيلين الذي وصل إلى مكان الحادث إن الصاروخ الأوكراني كان يحمل ذخائر عنقودية.

المصدر: نوفوستي