دونيتسك.. يوم حداد على ضحايا القصف الأوكراني

تشهد مدينة دونيتسك اليوم الثلاثاء حدادا عاما على أرواح ضحايا القصف الصاروخي للقوات الأوكرانية الذي وقع أمس الاثنين وأودى بحياة 21 شخصا، حسب آخر إحصائية.

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ويتوجه سكان المدينة اليوم إلى مكان الهجوم لوضع أكاليل من الزهور لإحياء ذكرى ضحايا القصف.

وتم أمس الاثنين بالقرب من دار الحكومة في وسط دونيتسك إسقاط صاروخ "توتشكا أو" الأوكراني. وأدى هذا القصف إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 35 آخرين بجروح خطيرة. وقال بوشيلين الذي وصل إلى مكان الحادث إن الصاروخ الأوكراني كان يحمل ذخائر عنقودية.

ويرى خبراء عسكريون أنه لو لم يتم إسقاط هذا الصاروخ من قبل قوات الدفاع الجوي لجمهورية دونيتسك لكانت المنطقة المتضررة تبلغ عدة كيلومترات مربعة.

المصدر: نوفوستي