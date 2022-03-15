الهند: أنظمة الصواريخ في البلاد موثوقة وآمنة للغاية

علقت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، على إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي وقع داخل الأراضي الباكستانية، مؤكدة أن "أنظمة الصواريخ في البلاد موثوقة وآمنة للغاية".

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وقال وزير الدفاع راجناث سينغ، للبرلمان الهندي، إن أنظمة الصواريخ في البلاد "موثوقة وآمنة للغاية". وأضاف: "تم إصدار أمر بإجراء تحقيق رسمي لتحديد سبب انطلاق الصاروخ وأن أي أوجه قصور سيتم إصلاحها على الفور".

وقالت باكستان إن صاروخ أرض - أرض غير مسلح انتهك المجال الجوي الباكستاني وألحق أضرارا بجدار في منطقة سكنية في إقليم البنجاب يوم الأربعاء، مطالبة بـ"إجراء تحقيق مشترك".

وفي وقت سابق، قال الميجور جنرال بابار افتخار إن القوات الجوية الباكستانية تتبعت الصاروخ منذ إطلاقه وطوال رحلته التي استغرقت ثلاث دقائق في المجال الجوي الباكستاني. واحتج على الانتهاك الصارخ وطالب الهند بتفسير، مضيفا أنه يعرض المدنيين للخطر.

وشهدت باكستان والهند تاريخا من العلاقات المريرة منذ حصولهما على الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947.