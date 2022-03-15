كوريا الجنوبية.. تسجيل رقم قياسي بعدد وفيات كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عددا قياسيا للوفيات بفيروس كورونا بلغ 293 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال مسؤولو الصحة، إن سيئول تواجه ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشي المتحور "أوميكرون" سريع العدوى.

كما بلغ عدد مرضى الفيروس الذين يعانون من حالات خطيرة أو حرجة مستوى مرتفعا جديدا بلغ 1196 حالة.

وأضاف المسؤولون: الاستجابة الطبية في البلاد لا تزال مستقرة بعد الجهود المبذولة لزيادة الموارد، مع تخصيص أكثر من 30 بالمائة من وحدات العناية المركزة لعلاج مرضى كوفيد-19. لكن التوقعات تشير إلى احتمال ازدياد الضغط على النظام الصحي خلال الأسابيع المقبلة".

وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية في كوريا الجنوبية حوالي 337000 حالة، بينها 362283 حالة اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 80 ضعفا عن المستويات التي سجلت منتصف يناير، عندما ظهر أوميكرون باعتباره السلالة المهيمنة.

المصدر: AP