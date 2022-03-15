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فرنسا تعلن اعتزازها بقرار تاريخي ضد روسيا

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فرنسا تعلن اعتزازها بقرار تاريخي ضد روسيا
AP
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير
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أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستم صباح اليوم الثلاثاء.

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وقال لومير قبل انطلاق قمة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ستم الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات صباح اليوم الثلاثاء. لم يتم تبني مثل هذه الحزمة القوية من العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي. إنه قرار تاريخي. ستشمل هذه العقوبات أكثر من 600 روسي".

وأشار أيضا إلى أن العقوبات ستشمل جزءا كبيرا من النظام المالي الروسي، مؤكدا أنه سيتم فرض حظر على تصدير سلع فاخرة من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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