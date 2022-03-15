 
مباشر

إنقاذ عمال منجم فحم في دونيتسك علقوا تحت الأرض بعد قصف أوكراني

أخبار العالم

إنقاذ عمال منجم فحم في دونيتسك علقوا تحت الأرض بعد قصف أوكراني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slnt

قالت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إنه تم إنقاذ جميع عمال منجم "سكوشينسكي" للفحم في دونيتسك، الذين علقوا تحت الأرض بعد قصف أوكراني.

 وأضافت القيادة في بيانها: "بفضل الكفاءة المهنية لفرق الإنقاذ، تم رفع جميع عمال المناجم إلى السطح".

إقرأ المزيد
بوشيلين: الهجمات على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا قد تؤدي إلى كارثة
بوشيلين: الهجمات على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا قد تؤدي إلى كارثة

في وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة، أن 80 عاملا علقوا تحت الأرض بمنجم للفحم في دونيتسك بعد قصف من جانب فصائل مسلحة أوكرانية.

وذكرت أن القصف الأوكراني، تسبب بتعطيل عمل فتحات التهوية، ويقوم المختصون بأعمال الإصلاح والترميم.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا