إنقاذ عمال منجم فحم في دونيتسك علقوا تحت الأرض بعد قصف أوكراني

قالت قيادة القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إنه تم إنقاذ جميع عمال منجم "سكوشينسكي" للفحم في دونيتسك، الذين علقوا تحت الأرض بعد قصف أوكراني.

وأضافت القيادة في بيانها: "بفضل الكفاءة المهنية لفرق الإنقاذ، تم رفع جميع عمال المناجم إلى السطح".

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في وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة، أن 80 عاملا علقوا تحت الأرض بمنجم للفحم في دونيتسك بعد قصف من جانب فصائل مسلحة أوكرانية.

وذكرت أن القصف الأوكراني، تسبب بتعطيل عمل فتحات التهوية، ويقوم المختصون بأعمال الإصلاح والترميم.

المصدر: نوفوستي