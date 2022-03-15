الصين: نرفض أن نتأثر بالعقوبات على روسيا

حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تفرض على روسيا حسبما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية.

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وخلال اتصال مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال وانغ يي: "إن الصين ليست طرفا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألا تتأثر بالعقوبات".

هذا وأكد وانغ يي، في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، أن بلاده تواصل لعب دور بناء في دفع محادثات السلام قدما بهدف خفض التوتر ومنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا، مشددا على أن العقوبات الأحادية تؤدي فقط إلى تفاقم التناقض وزيادة التوتر.

المصدر: "نوفوستي" + أ ف ب