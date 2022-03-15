الجنائية الدولية تتسلم من تشاد زعيم ميليشيا سابق في إفريقيا الوسطى

تسلمت المحكمة الجنائية الدولية، من سلطات تشاد، زعيم ميليشيا سابق من جمهورية إفريقيا الوسطى متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، أن ماكسيم جيفري إيلي موكوم غاواكا يشتبه بتورطه في جرائم ارتكبت عامي 2013 و2014 "في بانغي وغيرها من المواقع في جمهورية إفريقيا الوسطى".

وقال البيان، إنه يشتبه بأن غاواكا "أشرف عمدا على هجوم ضد السكان المدنيين" وآخر ضد عناصر الإغاثة كما أنه جند مقاتلين لم تتجاوز أعمار بعضهم 15 عاما، إضافة إلى تهم أخرى.

وأفادت المحكمة بأن "سلطات جمهورية تشاد سلمت السيد ماكسيم جيفري إيلي موكوم غاواكا إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة في العاشر من ديسمبر 2018".

وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعد من بين أفقر دول العالم، نزاعا عام 2013 عندما أطاح ائتلاف "سيليكا" الذي يضم متمردين معظمهم من الأقلية المسلمة التي تحمل الاسم نفسه، بالرئيس فرانسوا بوزيزيه.

وأفادت المحكمة على تويتر في وقت متأخر الاثنين بأن موكوم وصل إلى مركز الاعتقال التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

المصدر: AFP