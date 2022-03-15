إجلاء أكثر من 80 شخصا في يوم واحد من ماريوبول وفولنوفاكا إلى دونيتسك

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك بأن ثلاثة وثمانين شخصا، من بينهم ستة أطفال تم إجلاؤهم، خلال اليوم الماضي من ماريوبول وفولنوفاكا إلى دونيتسك.

إقرأ المزيد

وكتب المقر على حسابه في موقع "تلغرام" بهذا الشأن يقول: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 08.00 يوم 14 مارس إلى 08.00 يوم 15 مارس، تم إجلاء 78 شخصا، من بينهم 6 أطفال، من ماريوبول ومناطق سكنية في ضواحيها إلى بيزيمينو في منطقة نوفوازوفسكي، إضافة إلى 5 أشخاص تم إجلاؤهم من فولنوفاكا".

وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولهذه الأسباب من المخطط تنفيذ عملية "لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي