شركة أمريكية تعلن تجنيد مرتزقة لأوكرانيا

نشرت شركة أمريكية إعلانا تبحث فيه عن مقاتلين محترفين من أصحاب الخبرة الميدانية، للعمل في أوكرانيا، ووعدت بدفع ما يتراوح بين ألف وألفي دولار في اليوم لكل منهم.

وتم نشر الإعلان المذكور على موقع silentprofessionals.org. وفيه تمت الإشارة إلى وجود حاجة فورية لهؤلاء "المختصين" للعمل في أوكرانيا.

ومن بين الشروط، يجب أن يملك المرشح خبرة الخدمة العسكرية لمدة 5 سنوات في الجيش أو في الشركات الأمنية الخاصة، وسنة واحدة على الأقل من خبرة القتال في الخارج. ويجب أن يتمتع كذلك بلياقة بدنية جيدة، والقدرة على الاسترشاد والتنقل في التضاريس المختلفة، ومعرفة الأسلحة السوفيتية، والخبرة في الاستطلاع ومكافحة التجسس.

إقرأ المزيد

ومن بين المهام المحددة لهؤلاء، تنفيذ "عمليات سرية لإجلاء الناس".

المصدر: نوفوستي