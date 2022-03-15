أردوغان يتمنى السلامة لرئيس الوزراء اليوناني

في محادثة هاتفية جمعتهما، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بالسلامة لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر ميتسوتاكيس عن شكره لأردوغان على استضافته له الأحد في إسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني اختتم الأحد الماضي زيارة إلى إسطنبول ليوم واحد، التقى خلالها أردوغان، وشارك في قداس ديني ببطريركية فنار للروم الأرثوذكس، واجتمع ببطريرك فنار للروم الأرثوذكس بارثولوميو.

المصدر: "الأناضول"